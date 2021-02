Szyfrowanie danych - wysoki poziom bezpieczeństwa Twojego Biznesu

Decydując się na zabezpieczenie jakim jest szyfrowanie danych, firma objęta zostaje kompleksową ochroną. Szczególną wagę przykładamy do ochrony środowisk wirtualnych w kwestii jakiejkolwiek manipulacji lub nieuprawnionego dostępu do danych. Zaletą proponowanego rozwiązania jest pełna kontrola wirtualnego środowiska klienta, związana z tym, że ma on możliwość pełnego administrowania kluczami dostępu do maszyn wirtualnych.

Główne zalety szyfrowania danych

Korzystanie z usług szyfrowania danych daje wiele korzyści m.in:

Prosta obsługa - klient otrzymuje dostęp do maszyn wirtualnych, które są w obsługiwane wyłącznie przez upoważnione przez niego osoby.

Ciągłość działania - wszystkie usługi świadczone przez Polcom działają nieprzerwanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ciągłą pracę urządzeń umożliwiają dwa nowoczesne ośrodki data center oraz rozproszona infrastruktura chmury obliczeniowej.

Bezpieczna platforma online - dostęp do usług świadczony jest za pośrednictwem bezpiecznej platformy webowej. Za jej pomocą klienci mogą zarządzać swoim środowiskiem maszyn wirtualnych.

Bezpieczeństwo szyfrowania danych - jedynie osoby upoważnione mają wgląd do danych przechowywanych w chmurze obliczeniowej Polcom.

Nowoczesne ośrodki data center

Każda z usług Polcom, również szyfrowanie danych jest świadczona w oparciu o najnowocześniejsze ośrodki data center. Posiadamy 2 ośrodki przetwarzania danych w Skawinie oraz Alwerni, które są ze sobą połączone światłowodem. Dzięki temu nasze usługi charakteryzują się najwyższą jakością w zakresie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa.